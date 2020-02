“Exemplo de legítima defesa”, diz delegada sobre major que matou ex-namorado

A titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), delegada Fernanda Felix, afirmou nesta sexta-feira (21), que a major da Polícia Militar, de 46 anos, que matou o ex-namorado, Hilário Bueno de Camargo, 52 anos, agiu em legítima defesa.

Hilário invadiu a casa da militar na tarde de quinta-feira (20), com uma faca em punho e foi morto a tiros pela major. “Ela estava descendo do quarto, e se deparou com o agressor com a faca em punho. Ela, para se defender, efetuou três disparos. É um nítido exemplo de legítima defesa. Razão pela qual não lavramos flagrante delito”, informou a delegada.

A major não foi presa e está em uma unidade de saúde onde recebe atendimento por estar em estado de choque. A delegada informou ainda que o homem não aceitava o fim do relacionamento e perseguia a militar.

Hilário tinha um relacionamento com outra mulher, que também era violentada por ele. Agora, a delegada aguarda os laudos e começará a ouvir as testemunhas. A major ainda não prestou depoimento.

