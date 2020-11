No Aero Rancho, ex rasga costas de atual que dormia com namorada

A Polícia Civil foi acionada para socorrer um jovem de 20 anos, que sofreu um golpe de garrafa quebrada nas costas, na noite em que dormiu na casa da Namorada. O autor foi o ex-marido da namorada dele. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (30) no bairro Aero Rancho, na Capital.

Conforme boletim de ocorrência, a PM deslocou-se para endereço onde aconteceu o fato, momento em que chegaram e conversaram com a vítima, que relatou que foi visitar a namorada e resolveu dormir lá, de domingo (30) para segunda-feira.

Por volta das 3h30 da madrugada ele teria ouvido um barulho, que parecia que alguém teria pulado o muro, para a surpresa dele, a pessoa chutou a porta e se deparou com o ex-marido da namorada, que estava com uma garrafa quebrada mas mãos e que usou para fazer um furo debaixo de seus braço direito, e teve as costas cortadas de fora a fora

Neste momento o rapaz saiu correndo gritando por socorro, moradores do bairro acionaram a policia, que for sua vez solicitou apoio dos bombeiros. Ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para o posto de saúde do Aero Rancho. Nem o autor nem a proprietária da casa foram localizados.

