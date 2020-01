No combate ao feminicídio, SEMU reforça ações às mulheres

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres (SEMU) informou que apesar dos expressivos números de violência e, apesar de que nem todos os crimes são notificados, os casos denunciados em Campo Grande de feminicídio, tiveram uma sensível redução de 2018 para 2019.

Os dados em 2018, apontam que ocorreram 7 feminicídios consumados, 20 feminicídios tentados, 558 estupros e 2.224 ocorrências de lesão corporal dolosa. Já em 2019, foram 5 feminicídios, 21 feminicídios tentados, 475 estupros e 2.173 casos de lesão corporal dolosa.

O número é representativo dos casos de violência que chegam até o conhecimento das autoridades, o que, nos casos de violência doméstica, estupro e lesão corporal, pode estar relacionado às campanhas informativas realizadas, as quais encorajam e informam as mulheres sobre os caminhos para a denúncia, bem como a manutenção do serviço em funcionamento a qualquer momento em que a vítima precisar.

As políticas públicas para as mulheres em Campo Grande são realizadas pela SEMU, em duas frentes, da promoção da igualdade e da prevenção às discriminações e violências e a do atendimento às mulheres em situação de violência.

No âmbito do atendimento, a SEMU faz a gestão da Casa da Mulher Brasileira, um equipamento público que integra no mesmo espaço físico a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Defensoria Pública, Promotoria de Justiça, Vara Especializada em Violência Doméstica, além de atendimento psicossocial, brinquedoteca, serviço de autonomia econômica, alojamento de passagem, central de transporte e Patrulha Maria da Penha.

De acordo com a vice-presidente do MDB Mulher Nacional e subsecretária da Mulher, Carla Stephanini, para reduzir os índices de violência contra as mulheres e meninas e os índices de feminicídio o poder público desenvolve ações conjuntas. ''Por meio da transversalidade com as demais políticas, é investido não somente no atendimento às mulheres, mas principalmente numa mudança de padrão cultural, onde mulheres passem a ser respeitadas no seu direito de viver sem discriminação e violências'', afirma.

A SEMU desenvolve ações que promovem a divulgação dos direitos das mulheres e dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência, encorajando-as a procurarem ajuda e denunciar. Atua ainda na promoção do empoderamento de mulheres e meninas, considerando aspectos como autonomia econômica e emocional, promoção da igualdade de direitos e oportunidades e poder de escolha sobre os aspectos que afetam suas vidas.

