No Dia da Mulher, homem Ã© morto a facadas pela ex apÃ³s quebrar medida protetiva na Capital

Adailton Cabreira Santana, de 29 anos, foi morto com uma facada no pescoço durante uma briga com a ex, Andreia Cristina Santiago, na Rua Dulcinopolis, localizada no Bairro Jardim Aero Porto, em Campo Grande. O crime aconteceu durante a tarde de hoje (8).

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de vias de fato entre marido e mulher. Ao chegar, encontraram a autora pressionando uma almofada no peito de Adailton, que já estava desacordado, aparentando estar em óbito.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer a vítima, mas ao chegar no local o homem já estava sem sinais vitais. Diante da situação, a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para fazer as investigações a respeito do caso.

No primeiro momento, a autora negou o crime, detalhando que Adailton teria se autolesionado com uma faca durante uma briga. Sendo que a faca em questão estaria no quintal. Ela explicou ainda que não teria saído da residência após o caso, pois estava tentando conter o sangramento.

Porém, sua prima disse ter visto Andreia na esquina da casa, em atitude suspeita. Explicando ainda que a mulher séria agressiva, pois já teria agredido o próprio filho de maneira parecida. Uma parente da vítima contou ainda que Adailton já havia sido esfaqueado outras vezes.

Andreia então afirmou, em diversas ocasiões, que era vítima constante de agressões. No local, familiares da autora afirmaram que ela teria uma medida protetiva em desfavor da vítima.

A faca utilizada no crime acabou sendo apreendida pelas autoridades. O caso foi registrado como homicídio na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

