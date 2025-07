No dia do aniversário, filho leva paulada na cabeça do pai, que acaba preso no Tijuca

Rapaz, de 26 anos, foi agredido com uma paulada na cabeça durante a noite deste domingo (7), em golpe desferido pelo próprio pai, de 64 anos, após uma discussão entre eles. O agressor foi preso em flagrante, onde tudo aconteceu justamente no dia do aniversário da vítima.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no local e conversou com a vítima, que explicou ter tido um desentendimento com o pai, que evoluiu para uma discussão.

Em determinado momento, o idoso se apossou de um pedaço de madeira e golpeou a cabeça do filho. Ao ser questionado sobre os fatos, o suspeito confirmou e ainda apresentou o item usado na agressão, um pedaço de madeira de 40 centímetros.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e socorreu a vítima, encaminhando-a para a Santa Casa de Campo Grande, enquanto o idoso foi levado para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica e lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

