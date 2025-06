No Dia dos Namorados, mulher quebra garrafa de pinga no namorado na Capital

Homem, de 47 anos, ficou com uma lesão no braço após a namorada, de 24 anos, arremessar e quebrar uma garra de pinga nele, durante o final da tarde desta quinta-feira (12), data comemorativa do Dia dos Namorados, na Vila Nova Campo Grande, nesta Capital.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem relatou que estava na residência da companheira e como ela estava alterada pelo consumo de drogas e álcool, o agrediu com uma garrafa de pinga e logo depois arremessou e a quebrou, atingindo o antebraço esquerdo dele.

Na delegacia, ele relatou que a suspeita é usuária de drogas e também é alcoólatra.

A situação não piorou devido a intervenção feita pela mãe da mulher, que a segurou. O homem optou por não ficar no local e se dirigiu até a casa de alguns parentes.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também