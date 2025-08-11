Menu
Polícia

No Dia dos Pais, avô é pego estuprando a neta de 8 anos em Campo Grande

O caso foi flagrado pela mãe da menor, que ficou em estado de choque ao ver a cena

11 agosto 2025 - 14h24Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

Um idoso, de 67 anos, foi preso ao ser flagrado estuprando a própria neta, de apenas 8 anos, durante a tarde de domingo (10), Dia dos Pais, em uma casa localizada no Bairro Jardim Joquei Club, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de estupro de vulnerável. Ao chegar no endereço indicado, os militares encontraram a mãe da menor chorando e muito balada.

Ela contou que foi até a casa do sogro para buscar a filha e, ao chegar, encontrou a pequena com as roupas abaixadas no sofá, enquanto o idoso estava com o rosto nas nádegas da menina. No momento do estupro, apenas os dois estavam no imóvel. Diante do flagrante, ela acionou as autoridades.

Além da mãe em choque com o que havia sido visto, a menor estava com sinais extremos de abalo emocional, não conseguindo se expressar verbalmente e demonstrando sentimento de culpa por conta da situação.

Enquanto isso, o suspeito estava na sala da casa, acompanhado de seus dois filhos e outra nora. Ao receber voz de prisão, por conta da situação, seus acompanhantes teriam partido em sua defesa para impedir a condução até a delegacia. Ainda assim, ele foi algemado e encaminhando para a unidade policial.

A menor e sua mãe foram levadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, onde o médico pediatra constatou a ausência de penetração. Posteriormente, as equipes da Polícia Militar levaram as duas para a delegacia.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável e será investigado.

