Polícia

No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas

Homem tirou a própria vida na sequência. Delegado que atendeu o caso diz que sensação é que mãe tentou proteger a filha

11 agosto 2025 - 11h04
Mãe e filha foram mortas pelo sargento

Gabrielly Simões Silva, de 21 anos, e a filha, de 1 anos, foram assassinadas durante o Dia dos Pais, neste domingo (10). O crime foi cometido pelo companheiro da jovem e pai da bebê, o sargento do Exército Pedro Henrique Martins dos Santos, de 24 anos.

Os corpos da duas vítimas foram encontrados em cima da cama, em um dos quartos da residência. Já o corpo de Pedro, que tirou a própria vida após o crime, foi encontrado encostado na parede de um dos cômodos da casa.

Informações publicadas pelo G1 apontam que a Polícia Militar foi acionada por volta das 4h da madrugada deste domingo para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, encontraram as três pessoas mortas.

De acordo com o boletim de ocorrência, um dos PMs que atendeu a ocorrência informou à Polícia Civil que as paredes do quarto estavam com diversos respingos de sangue. Ainda segundo o relato do agente, uma arma de fogo foi encontrada no chão, próxima ao corpo de Pedro.

A pistola usada foi apreendida e conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o crime foi registrado como feminicídio seguido de suicídio.

Em nota, o Comando Militar do Sudeste (CMSE) lamentou o fato de que o 3º sargento Pedro Henrique Martins dos Santos, a esposa e a filha foram encontrados mortos na residência, vítimas de disparo de arma de fogo.

