Da cadeia, preso usa o Facebook para "avisar" que está com covid

A prisão de Geovane Correa Santos, 22 anos, não o impediu de utilizar o Facebook para informar aos amigos e familiares que testou positivo para o coronavírus. O detento está no Estabelecimento Penal de Corumbá e os sintomas são leves, segundo ele.

De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), os primeiros testes realizados nos internos foram no dia 27 de agosto, ao todo são 91 casos confirmados na unidade penal. A publicação de Geovane é do dia 1º de setembro e diversos amigos desejam melhoras ao detento.



Nas atualizações é possível notar que ele faz uso continuo das redes sociais dentro da unidade penal. Sobre o fato a Agepen informou que o detido irá responder por porte de aparelho celular e medidas disciplinares serão aplicadas quando ele sair do isolamento ao qual foi submetido quando testou positivo para o coranavírus. O celular foi apreendido.

Histórico

Geovane, que tem diversas passagens pela policia, começou aos 12 anos como adolescente infrator, em 2014 foi detido por porte e uso ilegal de arma de fogo, em 2015 por ameaça e 2017 por tráfico de droga, ao todo foram 19 kg de maconha apreendidos. Ele está preso em Corumbá desde junho deste ano, por descumprir medidas de monitoramento por tornozeleira.

