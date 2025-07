No flagra! Dupla é presa ao ser abordada em buraco furtando fios no Aero Rancho

Dois homens, um de 38 e um de 40 anos, foram presos após serem flagrados tirando fios de um buraco na manhã deste sábado (12), na Rua Ezequiel Ferreira Lima, no Aero Rancho.

Conforme o boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar estava em rondas pelo local quando se deparou com um homem puxando fios de dentro do buraco. O indivíduo foi abordado e com ele foram encontrados 27 gramas de maconha, conforme laudo da Denar.

Quando os agentes foram checar dentro da cavidade, viram o outro homem que estava facilitando a passagem de fios, pois era uma bitola elevada comparada a um cano de 25 mm.

Os dois foram colocados em compartimentos de presos e teriam retirado cerca 38 metros de fiação, sendo que 4 metros já estavam separados e foram encaminhados para a delegacia, mas a outra parte ainda estava na condução original, esticado na calçada e foi colocado de volta dentro do buraco, onde a tampa de metal havia sido rompida.

Ainda segundo informação policial, com a retirada dos fios e o rompimento da tampa o prejuízo ficou cerca de R$ 5.000. O caso foi registrado como porte de drogas para consumo pessoal e furto qualificado mediante concurso de pessoas na Depac Cepol.

