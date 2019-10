No Paraguai, três são presos por pistolagem; um é brasileiro

Joilson Francelino, com informações do Porã News

Os paraguaios Pedro Gabriel Riquelme Marin, José Luis González Medina e Jeferson Alves dos Santos, que é brasileiro, foram presos nesta quarta-feira (30) suspeitos de participação na execução de Alexander Michel Robles, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News, o trio executou Alexander na última quinta-feira (24) na porta da residência da vítima. O brasileiro preso cumpria prisão domiciliar decretada pela Justiça paraguaia depois de ser preso no último dia 5 de setembro ao fugir de uma abordagem policial.

Durante a fuga Jeferson que contava com uma ordem de prisão no estado de Santa Catarina se encontrava em companhia dos brasileiros Marcelo Benites Valerio Peña e Emanuel Eduardo dos Santos, e do paraguaio José Luís Gonzalez e tentaram se refugiar em uma comissária da policia paraguaia, onde acabaram presos e beneficiados com prisão domiciliaria pela justiça paraguaia.

