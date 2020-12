No sábado a noite, ao menos 556 pessoas descumpriram toque de recolher

Matheus Rondon, com informações da assessoria

Durante patrulhamento e fiscalizações aos comércios a Guarda Metropolitana juntamente com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e vigilância sanitária, realizaram ações nas sete regiões da capital, sendo elas Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo. A ação conjunta cumpriu toque de recolher até as 5h deste domingo. 556 Pessoas abordadas e orientadas a retornarem e permanecerem em suas residências. Duas festas foram encerradas, na Rota da Brilhante, ao menos 130 pessoas foram orientadas a retornar para casa, no Bairro Marajoara, mais de 150 pessoas.

Durante as ações, foram empenhados 61 guardas civis, 15 viaturas, 14 motos, sete auditores fiscais, dois fiscais da Agetran. Pela Guarda Metropolitana, 34 estabelecimentos comerciais foram orientados pelas equipes e duas festas foram encerradas. A vigilância sanitária fiscalizou 144 estabelecimentos, atendeu três denúncias e emitiu 13 orientações.

Operação Lei Seca

Para cumprir a Lei Seca, foram utilizadas quatro viaturas, quatro guardas metropolitanos, 25 alunos Agentes de Trânsito da guarda e quatro agentes do Detran.

Durante a operação foram realizados 368 testes de etilômetro, 288 carros abordados e 80 motos. Ao todo foram 35 notificações, 31 pessoas se recusaram a realizar o teste, uma pessoa estava dirigindo alcoolizada, duas estavam com o documento vencido e um veiculo estava com lotação excedente ao permitido. Dois veículos foram removidos.

O disque denúncia 153, recebeu cerca de 164 ligações e 64 pessoas foram autuados pelo descumprimento do decreto do toque de recolher.

