Noite de terror: Homem é preso após passar a madrugada espancando a esposa em MS

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso depois de passar a madrugada agredindo a companheira. A prisão foi realizada durante as primeiras horas da manhã de segunda-feira (26), em Paranaíba.

Conforme as informações policiais, depois de conseguir escapar a mulher procurou a Santa Casa para receber atendimento médico. Com sinais visíveis de agressões, principalmente no pescoço e na cabeça, ela relatou estar sentindo muitas dores na região abdominal e torácica, onde teria sido atingida por uma barra de ferro.

Ela então contou para a Polícia Militar que começou a ser espancada durante o domingo (25), parando apenas as 6h da manhã de segunda, quando o autor saiu para trabalhar e ela conseguiu fugir do imóvel.

Diante da situação, as equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) foram acionadas e durante diligências conseguiram localizar o suspeito em frente à residência do casal, momento em que foi realizada a abordagem e dada voz de prisão.

O homem, que cumpre pena em regime de monitoração eletrônica (tornozeleira eletrônica), foi encaminhado à Delegacia da Mulher para as providências legais.

