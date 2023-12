'Noiva cadáver': Mulher é encontrada morta com vestido de casamento em terreno baldio

Marly da Silva, de 53 anos, foi encontrada morta usando um vestido de noiva durante a tarde de sábado (9), às margens da BR-262, na altura do município de Castilho (SP). Porém, o local faz divisa com a cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, de onde a vítima era natural. Apesar de o caso ter acontecido no final de semana, ganhou repercussão apenas nesta quarta-feira (13).

Conforme as informações iniciais, ela estava desaparecida há cerca de três dias quando foi localizada. Nas proximidades e junto ao corpo, os policiais encontraram uma motocicleta, um capacete, garrafa de bebida alcoólica e um par de tênis.

Já em avançado estado de decomposição, a mulher tinha sinais de enforcamento. Ela tinha ainda alguns arranhões nas costas.

Até o momento, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não comunicou se já há informações sobre o que de fato teria ocorrido no local e se existe algum suspeito de ter cometido o que aparenta ser um homicídio. Segundo o site da Revista Fórum, um perícia técnica, realizada pelo Instituto de Criminalística, deve ajudar a elucidar o fato.

