“Não somos uma doença”, disse Fernanda Tagashira após ser chamada de coronavírus

Fernanda Yumi Tagashira, 19 anos, recebeu uma borrifada de álcool de uma colega de trabalho, na terça (17), em São Paulo. Por possuir traços orientais a vítima também foi chamada de “coronavírus” dentro do ambiente de trabalho.

O caso foi exposto pela própria vítima em um vídeo nas redes sociais e um relato detalhado foi feito para a revista “Marie Claire Brasil”.

“Meu nome é Fernanda Yumi Tagashira e, não, eu não sou um vírus. Sou mestiça”, disse a vítima dos comentários racistas.

Durante o relato, Fernanda revelou ter ouvido frases como "Estou com a coronavírus aqui do lado”, 'olha a infectada' de sua colega, dentro da empresa de segurança digital onde trabalha.

Fernanda afirmou que este era seu primeiro emprego e estava muito feliz pois poderia ajudar com as contas em casa. Apesar disso, logo no primeiro dia, as “piadinhas” racistas começaram, ela revelou que uma vez perguntaram como era seu sobrenome “Tagashira ou CagNaChina?”.

Como estava em período de experiência, Fernanda explicou que precisa de alguém para supervisiona-la durante o serviço. Uma funcionária da empresa sentou a seu lado para supervisiona-la e soltava frases como “olha o coronavírus”, “hoje vou ajudar a coronavírus aqui”, “estou com a coronavírus aqui”, “vou ficar infectada, se acontecer, já sabem por quê”.

De acordo com Fernanda, as frases criminosas continuaram durante todo o expediente, em um determinado momento, ao ser informada que a menina não era japonesa, a autora chegou a dizer “'China, Coreia, Japão, é tudo a mesma coisa, tudo um bando de gente porca que traz doença' e em seguida perguntou 'você também come comidas estranhas? Tipo cachorro'.

A parte alta da discussão aconteceu quando a colega de trabalho borrifou álcool contra o rosto de Fernanda, que sofre de dermatite atópica no rosto. Neste momento Fernanda xingou a colega que se desculpou de forma sarcástica.

Fernando afirmou ter repassado a situação para seu supervisor e também registrou um Boletim de Ocorrência contra a funcionária.

Veja o vídeo gravado por Fernanda:

Deixe seu Comentário

Leia Também