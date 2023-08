Notebook furtado de banco é recuperado pela GCM em Campo Grande

Durante a terça-feira (15), a Guarda Civil Metropolitana conseguiu recuperar um notebook furtado de uma agência bancária na região central de Campo Grande. O crime havia acontecido durante a madrugada quando ladrões invadiram o banco que fica na rua Marechal Candido Mariano Rondon no cruzamento com a 13 de Maio.

Segundo divulgado pela GCM, eles estavam fazendo patrulhamento na região da orla ferroviária, quando indivíduos que estavam pelo local fugiram e abandonaram uma mochila.

Ao averiguarem o que estava na mochila, encontraram o notebook. A equipe permaneceu no local por cerca de 30 minutos no intuito de verificar se algum indivíduo retornaria para buscar a mochila, mas ninguém apareceu. Logo, o notebook foi ligado e foi visualizado que era da agência.

Após registrar o fato na delegacia, a equipe foi até a agência bancária e conversou com o gerente comercial, que confirmou o fato sobre o furto e que os ladrões haviam entrado na agência durante a madrugada e levaram o notebook.

Com todos os procedimentos feitos, o objeto foi devolvido e o caso registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

