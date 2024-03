Novas pistolas Glock sÃ£o entregues para policiais penais em MS

Com um investimento de pouco mais de R$ 90 mil, através do Funpen (Fundo Penitenciário Nacional), na modalidade fundo a fundo, a Polícia Penal de Mato Grosso do Sul está reforçando seu arsenal, onde 45 pistolas da marca Glock foram adquiridas.

As novas armas foram oficialmente entregues na terça-feira (19) e serão destinadas ao uso dos policiais penais do COPE (Comando de Operações Penitenciárias), grupo que representa a força de reação da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).

As pistolas entregues ao COPE são reconhecidas por sua qualidade e eficiência, projetadas especificamente para uso dissimulado e desenvolvidas com características técnicas que facilitam o manuseio em operações policiais.

A Glock é mundialmente conhecida por seu desempenho comprovado em situações que exigem ação rápida por parte dos agentes de segurança.

Essas pistolas são do tipo semiautomático, calibre 9mm, cano com comprimento máximo de 132,08 mm e capacidade mínima para 15 tiros. Possuem acabamento oxidado, pintado, fosfatizado ou anodizado, e são fabricadas com materiais de alta qualidade como aço e polímero.

Presente no ato de entrega oficial, o secretário-executivo de Justiça da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), Rafael Garcia Ribeiro, elogiou o trabalho da Agepen para conquistar a aquisição e destacou que isso proporciona ao corpo de segurança um armamento versátil e robusto, capaz de atender tanto às necessidades de operações sensíveis quanto veladas, garantindo um mecanismo de disparo eficaz e confiável, alinhado com os mais altos padrões de segurança e planejamento estratégico.

