Menu
Menu Busca sábado, 01 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Novas regras mudam antecipação do saque-aniversário do FGTS a partir deste sábado

O saque-aniversário permite retirar parte do FGTS todo ano, no mês do aniversário

01 novembro 2025 - 13h31Brenda Assis
Aplicativo FGTSAplicativo FGTS   (Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil )

A partir deste sábado (1º), quem participa do saque-aniversário do FGTS vai encontrar mudanças na forma de antecipar o dinheiro. Agora, há limites de parcelas, valores e tempo entre uma antecipação e outra, para proteger o saldo do trabalhador e garantir que o fundo continue ajudando em programas de moradia e obras públicas.

O saque-aniversário permite retirar parte do FGTS todo ano, no mês do aniversário. Mas quem participa abre mão de sacar todo o saldo em caso de demissão, ficando apenas com a multa rescisória de 40%.

Até agora, era possível adiantar muitos anos de saques e fazer mais de uma operação ao mesmo tempo. Com as novas regras, cada pessoa poderá antecipar apenas uma vez por ano, com parcelas entre R$ 100 e R$ 500. No primeiro ano, o máximo que pode ser adiantado é R$ 2,5 mil; nos anos seguintes, R$ 1,5 mil. Além disso, só será possível pedir a antecipação 90 dias depois de entrar no saque-aniversário.

O Ministério do Trabalho explica que a mudança serve para evitar que trabalhadores demitidos fiquem sem dinheiro porque o saldo do FGTS estava bloqueado pelo banco. O ministro Luiz Marinho afirmou: “O trabalhador muitas vezes se vê sem recursos porque o saldo da conta está bloqueado”. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comentou que a regra antiga era injusta para quem depende do dinheiro.

Hoje, mais de 21 milhões de pessoas participam do saque-aniversário, e cerca de 70% já adiantaram algum valor. Quem quiser aderir ou cancelar a modalidade pode fazer isso pelo aplicativo FGTS, disponível para celulares Android e iOS.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Ivinhema
Polícia
Mulher é resgatada pela Polícia Militar após ser agredida pelo companheiro
Homem fica ferido após cair de telhado em Campo Grande
Polícia
Homem fica ferido após cair de telhado em Campo Grande
Radar na Avenida Afonso Pena -
Polícia
População reclama de novos radares e vê 'armadilha' em fase educativa da Agetran
VÍDEO: Ação contra baderna na região norte de Campo Grande lota mais um guincho de motos
Polícia
VÍDEO: Ação contra baderna na região norte de Campo Grande lota mais um guincho de motos
O caso foi registrado na delegacia de Sonora
Polícia
Grávida de 7 meses é agredida por homem em boate de Sonora
Depac Dourados
Polícia
Bandidos fazem a festa após invadirem casa três vezes em 48h em Dourados
Imagem ilustrativa
Polícia
Pitbull ataca e mata cachorro em Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Anastácio
Polícia
Trabalhador de 81 anos morre após cair em poço na zona rural de Anastácio
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
O corpo foi achado na sexta
Polícia
Jovem é achada morta em córrego de Maracaju; a suspeita é que ela tenha sido assassinada

Mais Lidas

O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho