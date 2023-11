Nove são presos durante operação da Polícia Civil contra organizações criminosas em MS

Nove pessoas foram presas durante a operação “SILENT HILL”, deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira (7), visando combater organizações criminosas com ramificações nos Estados do RS, SC, PR, MS e SP.

A ação que foi desenvolvida no âmbito da Operação SULMaSSP e, além das prisões, teve ainda a apreensão de diversas armas, droga, aparelhos eletrônicos e dinheiro.

De acordo com as informações levantadas, entre os meses de janeiro e março de 2023 uma sequência de homicídios e tentativas de homicídio gerou tensão na cidade de Amambai. A partir disso, as equipes da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) deram inícios as investigações e acabou identificando traços de atuação de duas organizações criminosas distintas.

Foi constatada a prática de crimes como tráfico de drogas, inclusive com a utilização de armas de fogo e a contratação de pessoas armadas para que praticassem homicídios contra seus rivais. As investigações identificaram que a causa dos homicídios, era a disputa de controle de pontos de venda de drogas pelas organizações criminosas que atuam em Amambai, e tem ainda ramificações em outros estados do país.

Desse modo, na manhã de hoje, a DEFRON realizou a operação policial visando coibir essas organizações criminosas, ocorrendo o cumprimento de mandados de busca e apreensão e a prisão em flagrante de pessoas que estavam infringindo a lei.

Foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão nas cidades de Amambaí, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Tacuru, Dourados, Xaxim-SC, Toledo-PR, e São José do Rio Preto/SP. Preliminarmente foram apreendidos diversos aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos, entorpecentes, 3 revolveres (calibre 32 e 38), 2 pistolas calibre 9mm, 3 fuzis (calibre 22 e 9mm), diversos documentos, joias, quase 3 milhões em folha de cheque e cerca de 32 mil reais em dinheiro. Foram registrados 5 autos de prisão em flagrante, resultando na prisão de 9 pessoas, por porte e posse de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito e tráfico de drogas.

Agora a investigação prossegue e todo o material apreendido será analisado visando identificar novos envolvidos. O nome da operação faz referência à série de jogos eletrônicos onde a pacata cidade fictícia de SILENT HILL é dominada por criaturas do submundo durante a noite e a trama se desenvolve com o personagem principal descobrindo as circunstâncias e as causas da presença daquelas criaturas, com a participação de algumas pessoas da sociedade, nos mesmos moldes do que vinha ocorrendo no município de Amambai.

A Operação foi coordenada pela DEFRON e contou com a presença de 39 equipes da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, oriundas do DPI, DPC DPE, 4 equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira da Polícia Militar), apoio aéreo do helicóptero da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, contando também com a participação da Polícia Civil do Paraná (cidade de Toledo), Polícia Civil de Santa Catarina (cidade de Xaxim) e Polícia Civil de São Paulo (cidade de São José do Rio Preto). Ao todo foram empregadas 49 viaturas e mais de 200 policiais envolvidos.

