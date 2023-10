Novo passaporte começa a ser emitido hoje pela Polícia Federal

O novo passaporte brasileiro começa a ser emitido nesta terça-feira (3) no Brasil pela Polícia Federal. No exterior, o modelo começará a ser expedido em embaixadas e consulados do Brasil apenas em 2024. A troca do passaporte não é obrigatória antes do prazo estabelecido no documento atual.

A nova versão inclui novas tecnologias de impressão e marca d'água aprimoradas, elementos de segurança holográficos, fio de segurança, chip eletrônico, foto com inserção de elemento codificado (alphanumeric coded image) e outros recursos de proteção contra falsificação.

O design inclui figuras que representam a flora e a fauna brasileiras em várias de suas páginas. O documento também conta com imagens que só podem ser vistas na luz ultravioleta.

Segundo uma nota da PF (Polícia Federal), não haverá alteração do valor da taxa de emissão de passaporte, hoje em R$ 257,25. A emissão do novo passaporte já está programada para também se estabelecer nos consulados e representações brasileiras no exterior a partir do 1º trimestre do próximo ano.

Ainda de acordo com a instituição, esta versão foi premiada pela High Security Printing como “O melhor novo passaporte em 2023 para a América Latina”.

