Novo tiroteio no Shopping China deixa filho de vereadora ferido

Rauster Campitelli, com informações do MS em Foco

Após discussão com um homem ainda não identificado na praça de alimentação do Shopping China, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, Gabriel Espindola, de 26 anos, filho da vereadora Anny Espindola, de Ponta Porã, sofreu uma tentativa de homicídio no estacionamento do local na tarde deste sábado (31) e acabou ferido.

Imagens que estão circulando pelas redes sociais mostram o jovem com uma grande marca de sangue na perna esquerda, e a caminhonete dele, uma Hilux, com marcas de tiro. O caso aconteceu por volta das 14h e assustou os clientes do shopping, que correram na tentativa de se esconder.

Após o suspeito sacar o revolver dentro da praça de alimentação, Gabriel correu e tentou escapar em sua caminhonete, no entanto, foi surpreendido por outro pistoleiro, que disparou várias vezes contra o veículo e acabou acertando uma das pernas do jovem. Ele foi socorrido e levado para uma unidade de saúde em Pedro Juan Caballero.

Ainda não se sabe o que teria motivado a discussão. Os dois homens suspeitos do crime fugiram. Acionada para averiguar a ocorrência, uma equipe policial faz buscas para encontrar os possíveis pistoleiros.

