Menu
Menu Busca sexta, 16 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Nu e armado com faca, homem é preso após roubar moto em Aparecida do Taboado

Segundo a Polícia Militar, foi necessário o emprego de uso progressivo da força para conter o suspeito, que apresentava quadro de surto

16 janeiro 2026 - 09h23Vinícius Santos
Flagrado pela cidade nu - Foto: Redes SociaisFlagrado pela cidade nu - Foto: Redes Sociais  

Um homem em surto foi preso pela Polícia Militar (PMMS) na noite de quinta-feira (15/jan) após cometer crimes no município, incluindo roubo de motocicleta e ameaças a moradores em Aparecida do Taboado. 

Segundo a ocorrência, a guarnição foi inicialmente acionada após denúncias de que o suspeito havia abandonado duas crianças em via pública. As crianças foram acolhidas imediatamente, e o Conselho Tutelar foi acionado para tomar as providências legais, garantindo a proteção dos menores.

Novas informações apontaram que o mesmo indivíduo havia roubado uma motocicleta mediante grave ameaça. Ele estava em total descontrole, nu, armado com uma faca e representava risco à vida de moradores.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o suspeito próximo ao perímetro urbano. Apesar de diversas ordens legais de parada e tentativas de diálogo, o homem manteve comportamento agressivo e investiu contra a equipe com a arma branca, configurando risco real e imediato à vida dos policiais.

Para preservar vidas, foi necessário o uso progressivo da força, resultando na contenção e imobilização do suspeito. Ele recebeu atendimento médico imediato e foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais.

A Polícia Militar destacou que a atuação rápida e firme da equipe evitou que a situação resultasse em vítimas fatais, garantindo a segurança das crianças, dos moradores e dos próprios policiais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede da DEPCA, em Campo Grande
Polícia
Adolescente leva tapa nas nádegas de pai de amiga em roda de tereré em Campo Grande
Um dos carros apreendidos - Foto: Divulgação
Polícia
Fiscalização da PRF em Bataguassu e Nova Alvorada do Sul apreende veículos com "muambas"
Jovem de Ponta Porã é assassinado na frente da própria casa na fronteira com Paraguai
Polícia
Jovem de Ponta Porã é assassinado na frente da própria casa na fronteira com Paraguai
Imagem de agentes da Polícia Federal
Polícia
Três são presos por falsificação por fraude migratória em Ponta Porã
Suspeito foi preso pela PM
Interior
Frentista é atacado com chave de rodas por borracheiro em posto de Três Lagoas
Viatura PCMS -
Polícia
Investigação sobre assassinato com golpes de pá em Campo Grande é arquivada
Caminhão e as drogas foram apreendidos
Polícia
Polícia encontra drogas misturadas em alimentos e prende caminhoneiro no Jd. Noroeste
Idoso cai de telhado e morre 13 dias após ficar internado em hospital na Capital
Polícia
Idoso cai de telhado e morre 13 dias após ficar internado em hospital na Capital
Carnes estavam impróprias para consumo
Polícia
Açougueiro é preso e polícia recolhe duas toneladas de carne impróprias no Rita Vieira
Shopping fica em região nobre de Campo Grande
Polícia
Mulher intimida clientes e causa transtorno com atos obscenos em shopping da Capital

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande
Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal