Nu e armado com faca, homem é preso após roubar moto em Aparecida do Taboado

Um homem em surto foi preso pela Polícia Militar (PMMS) na noite de quinta-feira (15/jan) após cometer crimes no município, incluindo roubo de motocicleta e ameaças a moradores em Aparecida do Taboado.

Segundo a ocorrência, a guarnição foi inicialmente acionada após denúncias de que o suspeito havia abandonado duas crianças em via pública. As crianças foram acolhidas imediatamente, e o Conselho Tutelar foi acionado para tomar as providências legais, garantindo a proteção dos menores.

Novas informações apontaram que o mesmo indivíduo havia roubado uma motocicleta mediante grave ameaça. Ele estava em total descontrole, nu, armado com uma faca e representava risco à vida de moradores.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o suspeito próximo ao perímetro urbano. Apesar de diversas ordens legais de parada e tentativas de diálogo, o homem manteve comportamento agressivo e investiu contra a equipe com a arma branca, configurando risco real e imediato à vida dos policiais.

Para preservar vidas, foi necessário o uso progressivo da força, resultando na contenção e imobilização do suspeito. Ele recebeu atendimento médico imediato e foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais.

A Polícia Militar destacou que a atuação rápida e firme da equipe evitou que a situação resultasse em vítimas fatais, garantindo a segurança das crianças, dos moradores e dos próprios policiais.

