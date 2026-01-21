Homem nu invade residência e espanca casal em distrito de Campo Grande

Mulher, de 57 anos, e o marido, de 69 anos, foram espancados durante a madrugada desta quarta-feira, dia 21, na própria residência no distrito de Anhanduí, em Campo Grande, após um homem nu, de 37 anos, invadir a residência.

O suspeito foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar ao ser localizado a algumas quadras da residência em questão.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a invasão aconteceu por volta das 1h30, quando o homem entrou na casa e passou a agredir o idoso com socos, pontapés e recebendo até golpes de mata-leão do agressor. A esposa tentou intervir, mas também foi agredida na região do abdômen.

O momento de terror só foi findado quando vizinhos chegaram para ajudar e o suspeito conseguiu fugir momentaneamente, até ser encontrado pela Polícia Militar.

O casal foi por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa, onde o idoso precisou permanecer internado em razão de lesões na cabeça, face e olho direito decorrente das agressões.

Na delegacia, o caso foi registrado como lesão corporal grave, violação de domicílio e ameaça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também