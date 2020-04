Números de pessoas abordadas nas ruas diminuiu neste domingo na capital

A "Operação Toque de Recolher", que tem como objetivo cumprir o toque de recolher imposto pela prefeitura de Campo Grande, fechou outros 39 estabelecimentos comerciais e abordou 79 pessoas andando nas ruas, neste domingo (26).

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), nenhum dos proprietários dos 39 estabelecimentos comerciais apresentou algum tipo de resistência, obedecendo de forma pacifica a ordem dos agentes.

As 79 pessoas abordadas por estarem nas ruas foram orientadas a voltarem e permanecerem do lado de dentro de suas residências. A operação foi realizada nas regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo.

Participaram da "Toque de Recolher", 23 guardas civis metropolitanos utilizando 9 carros, todas viaturas caracterizadas.

Operação Fiscalização de Trânsito

Agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) abordaram 30 carros e 20 motocicletas, entre eles um carro foi removido para o pátio do Detran-MS.

Oito pessoas foram multadas por pilotar ou dirigir sem CNH, permitir posse de veículo a condutor não habilitado, veículo com CRLV vencido e recusar a realizar o teste do Etilômetro.

