O barato sai caro: Homem paga R$ 500 em moto furtada e é preso pela GCM na Capital

Homem, de 44 anos, foi preso em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana, na noite desta segunda-feira (13) após ser flagrado pilotando uma motocicleta com registro de furto na região central de Campo Grande. Ele afirmou que pagou R$ 500 pelo veículo e que não sabia da restrição.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe da guarda realizava rondas pelo centro da cidade e na rua Aquidauana, abordaram o suspeito que estava com uma moto Yamaha Factor YBR 125 e decidiram realizar os procedimentos de praxe.

Durante a consulta, os agentes notaram que a motocicleta estava com um registro de furto, tendo um boletim de ocorrência sendo feito na 2° Delegacia de Polícia Civil, no dia 7 de novembro. Ao ser questionado, o suspeito afirmou que pagou o valor - muito abaixo do mercado -, mas desconhecia qualquer situação de restrição policial.

Na averiguação do veículo, os guardas visualizaram que a motocicleta estava com diversas avarias, faltando peças, sem retrovisores e com diversas marcas na pintura.

O veículo foi encaminhado para a Defurv e o homem levado para a delegacia de plantão, onde foi autuado pelo crime de receptação.

