Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Ó o gás! Ladrão é flagrado furtando botijão, ameaça comerciante e acaba preso na Capital

Ele chegou a se esconder em uma casa frequentada por usuários de drogas, mas foi capturado pela Polícia Militar

07 outubro 2025 - 14h52Brenda Assis     atualizado em 07/10/2025 às 15h04
IlustrativaIlustrativa   (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Um ladrão, de 34 anos, foi preso em flagrante após furtar um botijão de gás em uma empresa localizada na Rua Brás Cubas, na Vila Carvalho, em Campo Grande. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (6).

Conforme o boletim de ocorrência, a dona da distribuidora estava dentro do escritório quando viu, pelas câmeras de segurança, o rapaz pegando um dos botijões, colocando nas costas e saindo.

Diante da situação, ela correu e começou a gritar com o suspeito para que soltasse o objeto. Por conta dos gritos de socorro da mulher, ele largou o botijão e foi até uma casa abandonada da região, conhecida por ser utilizada por usuários. Minutos depois, ele retornou até o comércio e passou a xingar a vítima, fazendo ameaças.

Com medo, a proprietária da distribuidora ligou para a Polícia Militar, que foi até o imóvel indicado e abordou dez pessoas, sendo que o suspeito estava entre eles.

Enquanto o registro policial era realizado, a mulher disse que mesmo depois de preso o homem fez ameaças dizendo: “que iria voltar ao local e ela veria com ele" e “e iria te pegar". Com medo, ela pediu para representar criminalmente contra o ladrão.

O foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como furto e ameaça.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Momento que o Corpo de Bombeiros chegou no hospital de Nova Andradina com a vítima
Polícia
Grávida pula de carro em movimento após ser estuprada pelo ex e pelo primo em MS
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Garota de programa é esfaqueada enquanto usava drogas na antiga rodoviária
Ele acabou sendo preso em flagrante
Polícia
Homem que viajava com filho de 17 anos é preso por tráfico de drogas em Paranaíba
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Motorista morre carbonizado em acidente grave entre Campo Grande e Sidrolândia
Foto: Divulgação/DOF
Polícia
Caminho da carroça: 17 veículos são apreendidos com contrabando milionário
Ramão em seus últimos momentos em vida entrando na casa do criminoso
Polícia
JD1TV: Jovem demonstrou comportamento frio ao atrair catador de recicláveis no Caiobá
Viatura do GAECO na prefeitura de Bonito -
Polícia
Grupo que fraudava licitações desde 2021 é alvo do Gaeco em Bonito
Operação voltou a combater esquema de grilagem em MS
Polícia
Servidores do Incra eram usados em fraudes de áreas da União para grilagem em MS
"Sorriso", assassinado com golpes de faca -
Justiça
Rapaz enfrenta júri popular acusado de matar "Sorriso" a facadas na Duque de Caxias
Barra de ferro e faca usadas pelo criminoso no crime
Polícia
Jovem atraiu idoso com latinhas e disse ter sentido 'vontade de matá-lo' no Caiobá

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS