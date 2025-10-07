Ó o gás! Ladrão é flagrado furtando botijão, ameaça comerciante e acaba preso na Capital

Um ladrão, de 34 anos, foi preso em flagrante após furtar um botijão de gás em uma empresa localizada na Rua Brás Cubas, na Vila Carvalho, em Campo Grande. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (6).

Conforme o boletim de ocorrência, a dona da distribuidora estava dentro do escritório quando viu, pelas câmeras de segurança, o rapaz pegando um dos botijões, colocando nas costas e saindo.

Diante da situação, ela correu e começou a gritar com o suspeito para que soltasse o objeto. Por conta dos gritos de socorro da mulher, ele largou o botijão e foi até uma casa abandonada da região, conhecida por ser utilizada por usuários. Minutos depois, ele retornou até o comércio e passou a xingar a vítima, fazendo ameaças.

Com medo, a proprietária da distribuidora ligou para a Polícia Militar, que foi até o imóvel indicado e abordou dez pessoas, sendo que o suspeito estava entre eles.

Enquanto o registro policial era realizado, a mulher disse que mesmo depois de preso o homem fez ameaças dizendo: “que iria voltar ao local e ela veria com ele" e “e iria te pegar". Com medo, ela pediu para representar criminalmente contra o ladrão.

O foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como furto e ameaça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também