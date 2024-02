O X marca o local: Homem é preso após polícia achar droga enterrada em quintal

Pedro Molina, com informações do MS Todo Dia

Policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) prenderam, na tarde de quinta-feira (1º), um homem, de 50 anos, em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em uma residência no Bairro Esplanada V, em Chapadão do Sul.

Os polícias foram até a residência do suspeito, localizada na Rua Maritacas, para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas no local. Ao chegarem, os policiais se depararam com outros dois indivíduos, ambos com passagens também por tráfico de drogas, parados em frente à residência e agindo de maneira suspeito.

Ao se aproximarem, os agentes sentiram um forte cheiro característico de crack. Ao questionarem o morador da residência sobre o cheiro, ele contou aos policiais que era usuário da droga.

Diante da situação, os agentes resolveram entrar na residência para realizarem buscas. Foram encontrados 200 gramas de crack, dividida em diversas porções escondidas pela residência, além de uma balança de precisão.

Quando verificaram a parte externa da residência, os policiais se depararam com uma área em específica do quintal, que estava tomado por mato, em que a vegetação parecia ter sido remexida.

Suspeitando de algo, eles resolveram escavar a área, momento em que eles encontraram um tablete de droga, pesando aproximadamente 800 gramas.

O morador da residência foi detido em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido até a delegacia da cidade.

