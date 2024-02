OAB-MS se manifesta sobre operação da PF que mira desembargador e advogados

Saiba Mais Polícia Operação no TJ mira Divoncir Maran

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8) a Operação Tiradentes, com foco na sede do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS), em Campo Grande. A ação investiga a prática de corrupção passiva e lavagem de capitais contra o desembargador Divoncir Schreiner Maran, que está suspenso do exercício da função pública por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além do magistrado, advogados também foram alvos da operação.

Em resposta à operação, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), emitiu uma nota. "Na data de hoje (08), foi deflagrada operação da Polícia Federal que além de medidas que estão sendo cumpridas no TJMS resultou em cumprimento de ordens judiciais em escritórios de advogados inscritos na Seccional", diz a nota.

A OAB/MS informou que, nos termos da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), acompanha as diligências e que adotará as medidas legais de natureza disciplinar aplicáveis ao caso, respeitando sempre o direito à ampla defesa e contraditório.

A Polícia Federal informou que os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos tanto em Campo Grande quanto em Bonito.

