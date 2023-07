Objetos furtados em Itaporã são recuperados durante investigações

Dando prosseguimento a uma série de diligências para apurar crimes patrimoniais, a Seção de Investigação da 2ªDP de Dourados conseguiu localizar e recuperar uma motocicleta, ferramentas e uma carga de pneus no município, que haviam sido furtados em uma fazenda no município de Itaporã.

As ferramentas foram localizadas em um matagal e a carga de pneus escondida no interior de uma carreta na Aldeia Jaguapiru. Já a motocicleta estava escondida em uma chácara na região do Bairro Esplanada.

De acordo com a apuração, o proprietário da carreta onde os 10 pneus de caminhão estavam ocultados tem uma extensa ficha criminal por furtos, receptação e adulteração de sinal identificador e, atualmente, cumpre pena na PED/MS (Penitenciária Estadual de Dourados).

Apenas no último mês, a unidade já conseguiu recuperar aproximadamente R$ 50 mil em objetos furtados na região.

