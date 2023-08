Ocupantes de Saveiro disparam contra rapaz e acertam casa e carro no São Conrado

Na madrugada deste sábado (5), um rapaz, de 21 anos, escapou de ser assassinado a tiros na região do São Conrado, em Campo Grande. Ocupantes de uma Volkswagen Saveiro passaram atirando contra ele e acertaram um veículo e a parede de uma casa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 5h40, quando um indivíduo, de 29 anos, afirmou que seu irmão era alvo dos ocupantes.

Na verificação, os militares visualizaram os tiros e acionaram a Perícia Científica e a Polícia Civil.

A equipe esteve, analisou a cena do crime e liberou o local. O veículo que fez os disparos seria uma Saveiro, de cor escura, e não foi relatado a motivação para o crime.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo.

