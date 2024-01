Oficial da Marinha morre após carro sair da pista e bater em árvore na BR-262

Um motorista, que não teve o nome divulgado, morreu durante um grave acidente após o carro que ele conduzia sair da pista e ele colidir contra uma árvore no KM-753 da BR-262, próximo ao Assentamento Urucum, na cidade de Corumbá. A fatalidade aconteceu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (22).

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima seria um oficial da Marinha e estava sozinha em um Volkswagen Gol. Por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle e acabou voando com o carro contra a vegetação.

Ao sair da pista, ele colidiu contra uma árvore. O carro em que ele estava ficou completamente destruído. Preso às ferragens, os militares precisaram usar o desencarcerador para poder retirar o corpo do homem do local.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para ir até o local, fazer os levantamentos iniciais e atender a ocorrência.

