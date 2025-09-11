Menu
Polícia

Oficial de Justiça é agredida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão

O agressor foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal dolosa qualificada, ameaça e resistência

11 setembro 2025 - 19h35Taynara Menezes

Uma oficial de justiça foi agredida na última terça-feira (9), enquanto cumpria um mandado de busca e apreensão de veículo em Mato Grosso do Sul. O agressor, um homem de 45 anos, foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de lesão corporal dolosa qualificada, ameaça e resistência.

O incidente ocorreu quando a servidora, acompanhada de um representante do banco credor, chegou ao local para cumprir a ordem judicial. A oficial informou ao proprietário do veículo que ele deveria entregar as chaves, mas o homem alegou que estava apenas retirando seus pertences do carro.

Em seguida, ele entrou no veículo e deu partida, sendo advertido de que a apreensão do bem aconteceria de qualquer forma. Durante a abordagem, o acusado afirmou ter quitado a dívida e estava armado.

O homem agrediu fisicamente a oficial, apertando seu braço e empurrando-a, o que causou um hematoma no antebraço esquerdo da vítima. A agressão foi testemunhada pelo representante do banco, que prestou depoimento à polícia confirmando os fatos.

Após a chegada de uma viatura policial, o acusado entregou as chaves do veículo e foi levado à delegacia. Ele passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (11), o juiz Albino Coimbra Neto concedeu liberdade provisória, considerando a natureza do delito e as circunstâncias do caso.

O juiz advertiu que ele não foi absolvido e deverá comparecer a todos os atos processuais.

 

