Oficial de Justiça vai entregar intimação e é ameaçado com facão em MS

Um oficial de justiça, de 65 anos, foi ameaçado com um facão por um idoso, de 69 anos. O caso aconteceu na terça-feira (14), em Figueirão, ciade distante 258 quilômetros da Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, o oficial foi até a casa do idoso entregar uma intimação, quando o autor o ameaçou com facas e um facão. Ainda conforme o relato policial, as equipes foram acionadas pela vítima, que se afastou do local para fazer denúncia.

A Polícia Militar encontrou o autor, que também agiu com agressividade contra a guarnição. Durante revista, foram encontrados um facão, uma faca e um canivete.

