'Oinc oinc': Jovem é mordido por porco e resgatado de helicóptero no Pantanal

Um rapaz, de 19 anos, foi atacado e mordido por uma queixada – porco selvagem, durante a tarde desta quinta-feira (22), em uma fazenda localizada na Nhecolandia, região pantaneira de Corumbá.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros da região, as equipes foram acionadas por volta das 15h; Por ser um local de difícil acesso, os militares solicitaram apoio aéreo da Marinha do Brasil.

O resgate se deslocou até a fazenda em que o jovem estava. Ele foi socorrido consciente, orientado e apresentava um ferimento na coxa.

A vítima então recebeu atendimento de um médico da Marinha ainda no local e depois foi encaminhado para um Posto de Saúde de Corumbá.

