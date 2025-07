Oito são presos após tentativa de assassinato de empresário brasileiro na fronteira

Oito pessoas foram presas após o atentado falho contra o empresário brasileiro Wilson Fernández Gonçalves, de 59 anos, ocorrido na manhã desta terça-feira (29), na Ruta PY 05, localizada em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pela Rádio Urundey, entre os detidos estão supostos assassinos, guardas locais e técnicos de câmeras de segurança do local. Todos os presos foram pegos durante a perseguição após o crime.

Foi descoberto que os executores estavam usando uniformes falsos do SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai) quando invadiram o pátio do comércio armados com metralhadoras.

Porém, não esperam ser recebidos por seguranças armados, que efetuaram disparos contra os criminosos.

Entre os presos estão dois autores; quatro seguranças da vítima e dois técnicos de câmeras de segurança, que dias antes realizaram instalações de vigilância que davam diretamente ao portão de acesso do local. Ambos foram detidos temporariamente por suspeita de ligação indireta com o crime.

Nos carros usados pelos executores foram encontrados galões de combustíveis, indicando que os veículos seriam queimados após o assassinato. As autoridades prosseguem com as diligências para esclarecer o envolvimento de cada um dos detidos e encontrar os outros responsáveis que fugiram após o atentado falhado.

