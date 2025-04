JD1TV: Onça que matou caseiro rosna para câmeras ao chegar ao CRAS

A onça-pintada que foi capturada sob suspeita de ter sido a que atacou o caseiro Jorge Ávalos, de 60 anos, o 'Jorginho', chegou ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande.

O animal, que é um macho de 94 kg, chegou escoltado por uma equipe da Polícia Militar Ambiental. A captura foi feita na madrugada desta quinta-feira (24), na região do Touro Morto, onde aconteceu a fatalidade.

No vídeo, é possível ver que a onça não está mais sedada, ela até rosnou para as câmeras e pulou contra a grade de proteção.

O caso

Jorginho era caseiro e bastante conhecido na localidade. Ele foi atacado enquanto tentava coletar mel em um deck próximo à mata, onde atuava como cuidador de um pesqueiro particular.

Segundo relatos de moradores e pescadores da região, o ataque ocorreu de forma repentina. Um homem, que foi ao local conversar com Jorginho, encontrou apenas marcas de sangue e vestígios da presença do animal.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também