ONG onde mais de 500 animais foram resgatados é multada em R$ 175 mil

Após uma ONG no bairro Coronel Antonino ser denunciada, a Polícia Militar Ambiental, junto com o CCZ, Ministério do Trabalho e Decat foram até o local e mais de 500 animais foram regatados.

A informação inicial repassada a PMA era de que haviam dois macacos pregos no local, no entanto ao chegar na residência, os primatas não foram encontrados, no entanto, 350 animais foram identificados em situação de maus-tratos. Mais tarde, com informações da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), foi informado que foram retirados da ONG, 560 animais, sendo110 cães e 450 gatos.

"Apesar da boa vontade de muitas instituições e pessoas em dar um lar a animais abandonados, é inadmissível apenas o recolhimento de animais de rua sem responsabilidade e condições adequadas de cuidados"

Conforme a Polícia Militar Ambiental de Campo Grande, "as condições de higiene eram precárias, com presença de fezes e urina espalhadas pela casa, animais doentes misturados aos saudáveis. Outra situação preocupante, devido às condições insalubres, foi a falta de equipamentos de proteção individual para os voluntários que trabalhavam no local".

Os Policiais Ambientais arbitraram multa no valor de R$ 175 mil e os animais ficaram sob fiel depositário da ONG, até serem destinados para um local de acolhimento. A proprietária foi conduzida à DECAT para responder pelas acusações de maus-tratos.

