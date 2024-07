ONG onde mais de 220 animais foram resgatados de maus-tratos passa por mutirão de limpeza

A casa, que funcionava como um abrigo de cães e gatos no Bairro Chácara dos Poderes, passou por um multidão de limpeza durante o final de semana. No local, foram encontrados 212 cães e 12 gatos em situação de maus-tratos, na semana passada.

Conforme as informações da Polícia Civil, a limpeza contou com a participação de órgãos estaduais e municipais, com o objetivo de melhorar as condições de saúde e de higiene para os animais que ali vivem, garantindo um ambiente mais seguro e salubre para todos.

O mutirão de limpeza está sendo conduzido pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP).

Além disso, os animais estão sendo submetidos a exames de sangue, realizados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), para diagnosticar possíveis doenças e iniciar os tratamentos necessários. Os animais também estão sendo vermifugados e micro-chipados.

Prisão – A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realizou uma operação na Chácara dos Poderes, em Campo Grande, que resultou na prisão de duas mulheres acusadas de maus-tratos a animais e poluição ambiental. A ação foi desencadeada após denúncias de vizinhos e entidades de proteção animal.

Doação de ração para cães e gatos – Além disso, Polícia Civil faz um apelo à comunidade campo-grandense, para que façam doações de ração para cães e gatos, a fim de suprir as necessidades alimentares dos animais tutelados pela ONG.

As doações podem ser entregues diretamente na sede da DECAT, na Rua Sete de Setembro, 2421 – Jardim dos Estados, Campo Grande – MS. Telefone: (67) 3325-2567.

Denúncias – Denúncias sobre casos de maus-tratos a animais podem ser feitas pelo telefone: (67) 9653-0934.

