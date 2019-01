Caminhonete invade posto e derruba bomba de combustível

Da Redação com Assessoria

Um ônibus do Expresso Queiroz e uma caminhonete colidiram na manhã deste sábado (12), em Campo Grande, e com o acidente os dois veículos ficaram danificados e uma bomba de combustíveis derrubada. Ninguém ficou ferido.

Testemunhas contaram ao Corpo de Bombeiros que ambos os veículos seguiam no mesmo sentido da avenida Gury Marques. O ônibus na pista da esquerda e a caminhonete na do meio.

Em um determinado momento, a caminhonete passou para a faixa da esquerda, teve a traseira atingida pela frente do ônibus, rodou, invadiu o posto que fica no canteiro central e derrubou uma bomba. O ônibus também parou no comércio.

A caminhonete, ocupada por um motorista de 53 anos e pela esposa, ficou completamente destruída. O ônibus teve pequenos danos na frente. Nenhum dos 28 passageiros que seguia para Dourados teve ferimentos.

O condutor da caminhonete disse que sinalizou a mudança de faixa e estava devagar. Já o motorista do ônibus falou que o outro veículo invadiu a pista repentinamente sem ligar a seta. No asfalto ficaram marcas de frenagem do ônibus.

