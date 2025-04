Ônibus com 50 pessoas capota e deixa dez mortos em rodovia em Minas Gerais

Um acidente na madrugada desta terça-feira (8), envolvendo um ônibus de viagem da viação Real Expresso, com 50 pessoas, resultou em 10 mortos e 36 feridos na MG-223 entre Araguari e Tupaciguara, no Triângulo Mineiro.



Segundo o Corpo de Bombeiros de Araguari, duas crianças de 2 e 4 anos estão entre as vítimas. Os feridos foram socorridos para hospitais da região. Entre eles, cinco estão em estado grave, ainda segundo os bombeiros. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros sobreviventes.



Segundo a PMRv, o motorista seguia de Anápolis (GO) para São Paulo (SP), e teria perdido o controle do veículo no trecho conhecido como "Trevo do Queixinho", onde o veículo capotou.

O G1 entrou em contato com a empresa, que lamentou o ocorrido e confirmou que havia 49 passageiros no ônibus, além do motorista. Eles disponibilizaram um canal 24h para familiares que estejam procurando passageiros, por meio do número 0800 728 1992. “Até o momento foram confirmadas 10 vítimas fatais. 16 feridos foram levados para o Hospital da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e para a UPA de Araguari e estão recebendo os devidos cuidados. Os demais foram liberados e seguiram viagem. Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades responsáveis para investigar as causas do acidente e esclarecer todos os detalhes. Nesse momento estamos concentrados no apoio às vítimas e às suas famílias”

O Corpo de Bombeiros de Araguari informou que houve socorro a 18 pessoas. Outros 18 passageiros tiveram lesões leves e recusaram atendimento.

O Samu confirmou que cinco sobreviventes também foram levados em estado grave para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), dentre eles está uma gestante com risco de perder o bebê, segundo o Samu.



A Prefeitura de Araguari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, acompanha as consequências do grave acidente e informou que, em razão do atendimento às vítimas, a UPA Araguari está "em estado de superlotação".



