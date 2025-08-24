Ônibus com atletas de Ribas do Rio Pardo se envolve em acidente na BR-262

O ônibus que transportava os atletas e comissão técnica do Ribas Futsal se envolveu em um acidente de trânsito durante a noite de domingo (24), na BR-262, ao retornar de Três Lagoas, onde a equipe disputou as quartas de final da Liga MS de Futsal.

Conforme nota, emitida pela prefeitura de Ribas do Rio Pardo, ninguém ficou ferido durante o acidente, uma vez que a situação havia sido controlada pelo motorista.

Após o ocorrido, a Prefeitura disponibilizou duas vans que trouxeram todos em segurança de volta para casa.

“Reforçamos que todos estão bem e já se encontram com suas famílias. Seguimos juntos na torcida pelo nosso time, que representa com dedicação e orgulho o esporte rio-pardense”, diz a nota.

A dinâmica do acidente não chegou a ser divulgada pelas autoridades.

