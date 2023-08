Ônibus da prefeitura de Amambai se envolve em acidente contra carreta na BR-467

Um ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Amambai colidiu frontalmente contra uma carreta na BR-467, entre Cascavel e Toledo, região Oeste do Paraná. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (9).

Conforme as informações do Paraná Portal, estava chovendo quando a colisão aconteceu. No ônibus estavam o motorista e mais 18 passageiros.

Um dos passageiros, de 20 anos, acabou sofrendo uma fratura exposta, precisando ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado para o hospital de Cascavel.

Apesar da gravidade do acidente, a dinâmica correta da colisão não chegou a ser divulgada e seguem sendo apuradas pelas autoridades locais.

A prefeitura do município sul-mato-grossense divulgou nota lamentando o acidente. Confira na íntegra:

A Prefeitura de Amambai, por meio do gabinete do prefeito municipal Edinaldo Luiz de Melo Bandeira, esclarece e lamenta o ocorrido no início da manhã desta quarta-feira, 9 de agosto, quando um dos veículos que compõem a frota oficial e que é responsável por realizar o transporte de pacientes ao município de Cascavel, no Estado do Paraná, acabou envolvendo-se em um acidente.

O referido ônibus encontrava-se em trânsito com o motorista e 18 passageiros a bordo. Infelizmente, durante o trajeto, mais precisamente entre os municípios de Toledo e Cascavel, ocorreu um acidente que resultou em danos ao veículo e, mais grave, causou ferimentos em alguns passageiros.

Dentre os ocupantes do ônibus, um sofreu uma fratura exposta e requereu cuidados médicos imediatos. O passageiro já foi prontamente encaminhado para uma unidade de saúde em Toledo, onde está recebendo atendimento especializado. Além disso, os demais passageiros também foram prontamente atendidos e estão sob os cuidados médicos. Cabe ressaltar que todos estão fora de perigo.

A Prefeitura ressalta que as circunstâncias que levaram a esse acidente serão apuradas pelas autoridades. Nossos sentimentos estão com nossos usuários e suas famílias e reiteramos nosso compromisso em zelar pela segurança e qualidade no transporte dos nossos pacientes.

Manteremos a população informada sobre as ações tomadas e os desdobramentos dessa situação.



