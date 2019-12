Ônibus da Expresso Queiroz capota com 32 passageiros

Um ônibus intermunicipal da empresa Expresso Queiroz, que tinha destino em Campo Grande, capotou por volta das 2h da madrugada desta terça-feira (3), na BR-463 entre Dourados e Ponta Porã.

De acordo com as primeiras informações, 32 passageiros estavam no ônibus, nenhuma morte foi confirmada, e cerca de dez pessoas entre adultos e crianças com ferimentos e escoriações foram levadas para o Hospital da Vida de Dourados.

Segundo relatos do motorista, um caminhão invadiu a pista que o ônibus estava e para evitar uma colisão frontal, jogou o veículo para o acostamento, onde perdeu o controle do ônibus que acabou capotando após cair em uma ribanceira.

A pista da rodovia foi parcialmente fechada para o trabalho das equipes de busca do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local.

