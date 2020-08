Ônibus é apreendido por transporte irregular de passageiros

Flávio Veras, com informações do Diário Corumbaense

Um ônibus da empresa de fretamento Buser, foi apreendido na manhã desta segunda-feira (24), por transporte irregular de passageiros. A Agência de Trânsito e Transporte (Agetrat) e a Vigilância Sanitária abordaram o coletivo na barreira sanitária da Prefeitura de Corumbá, no posto Lampião Aceso, na BR-262.

Segundo informações do Diário Corumbaense, a equipe da Coordenadoria de Posturas foi acionada e fez a apreensão. Dezoito passageiros estavam no ônibus e iriam desembarcar em Corumbá e Ladário, segundo a fiscalização.

"Em Corumbá, o embarque e desembarque continuam proibidos por decreto municipal, já em Ladário, isso pode ser feito no terminal rodoviário, mas a Vigilância Sanitária tem que ser informada, o que não aconteceu. A Buser é reincidente, outro veículo foi apreendido por essa mesma irregularidade, e agora dentro do processo administrativo, vai ser multada. O valor pode chegar a R$ 29.850 mil", explicou ao Diário Corumbaense o coordenador de Posturas, Luciano Cruz.

Prevenção ao coronavírus

Em Corumbá, além da proibição do embarque e desembarque de passageiros, a Rodoviária Intermunicipal está interditada desde 23 de março, como uma das medidas de prevenção e combate ao coronavírus tomadas pelo Município. O Ministério Público Estadual ingressou com Ação Civil Pública pedindo a reabertura do terminal, mas pedido de liminar foi indeferido pela Justiça e as medidas municipais seguem em vigor.

Já a Prefeitura de Ladário fez acordo com o MPE e restabeleceu o transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, prestado por ônibus e vans de linhas regulares ou fretamentos no perímetro urbano da cidade.

No entanto, além das medidas sanitárias e de biossegurança, todas as empresas que operam em Ladário têm que tomar medidas para evitar aglomeração; comunicar casos suspeitos de coronavírus; desobediência às medidas sanitárias e não podendo desembarcar passageiros sem a fiscalização da Vigilância Sanitária.

