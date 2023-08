Ônibus escolar capota em estrada vicinal com 22 alunos dentro, em Rio Brilhante

Um ônibus escolar, que transportava 22 crianças, capotou em uma estrada vicinal, próxima da BR-267, no final da manhã desta quinta-feira (24), em Rio Brilhante. Ao todo, 14 alunos precisaram ser encaminhados a um hospital com ferimentos leves.

De acordo com o Rio Brilhante em Tempo Real, o ônibus que transporta alunos de fazendas da zona rural para as escolas da cidade teria capotado por duas vezes parando as margens da estrada.

Todos usavam cinto de segurança no momento do acidente e segundo o hospital local, nenhuma vítima está em estado grave e passaram por exames de raio-x.

As circunstâncias do capotamento serão apuradas. Em procedimento de praxe da Polícia Militar, o motorista foi encaminhado para o pelotão para realização do teste de bafômetro, mas o resultado não chegou a ser divulgado.

O caso está sendo investigado.

