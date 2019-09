Ônibus escolar pega fogo, após curto-circuito em painel de controle

Sarah Chaves, com informações do Conteúdo MS

Um ônibus escolar que buscava e levava as crianças na escola nas regiões mais afastadas pegou fogo na sexta-feira (6), mas ninguém se feriu. Acidente ocorreu em Ribas do Rio Pardo (MS).

O motorista, que não teve o nome divulgado, contou que havia acabado de sair do pátio da prefeitura, por volta das 6h, quando o veículo começou a pegar fogo, provavelmente após um curto-circuito no painel de comandos. Assustado, o condutor foi em busca de ajuda e acionou um caminhão pipa. Porém, as chamas se alastraram rapidamente.

Testemunhas relataram que há dias o ônibus vem rodando sem condições e já chegou a fazer o transporte de alunos sem freios.

Pelas redes sociais, o prefeito Paulo Tucura (MDB) disse que havia tomado providência para averiguar a situação. “Já estamos tomando todas as medidas cabíveis para averiguar o que ocorreu. De toda forma informo que ninguém sofreu nenhum tipo de dano e que no momento do fato o ônibus estava saindo para realizar suas atividades diárias”.

Segundo notada a Secretaria Municipal de Educação, o motorista do ônibus, ao perceber o princípio de incêndio, imediatamente comunicou o órgão, que tomou as medidas necessárias para controlar o fogo. “A Secretaria está tomando todas as providências cabíveis para apurar os fatos e assim que houver mais informações irá se manifestar sobre o caso. Contamos com o apoio e compreensão de todos os pais e da população”.

