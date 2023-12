Ônibus que saiu de Campo Grande se envolve em acidente com morte em SC

Anderson Chaves, de 25 anos, morreu depois de a caminhonete que conduzia ser atingida por um ônibus de viagem, que saiu de Campo Grande e seguia para o estado de Santa Catarina. O acidente aconteceu durante o começo da manhã de sábado (16) na rodovia SC-480, no município de Xanxerê.

Conforme o site NSC Total, o rapaz estava em uma caminhonete Chevrolet Silverado, que ficou completamente destruída após a batida. Devido a gravidade da colisão, Anderson ficou preso às ferragens, e faleceu antes da chegada do socorro devido as múltiplas fraturas que teve pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o jovem de dentro do veículo. Conforme a PMR (Polícia Militar Rodoviária), as marcas no local do acidente mostram que a vítima estaria em alta velocidade e invadiu a pista contrária, colidindo contra o ônibus.

O motorista do ônibus, de 50 anos, transportava cerca de 40 passageiros. Apesar da gravidade dos fatos, ninguém ficou ferido.

O trecho onde o jovem morreu foi interditado para que a perícia e a Polícia Civil pudessem realizar os procedimentos de praxe. O corpo do jovem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

