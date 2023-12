Ônibus que seguia para Campo Grande cai em barranco e oito ficam feridos

Pelo menos oito pessoas firam feridas após um ônibus interestadual, que seguia com destino a Campo Grande, caiu em um barranco durante a madrugada de quinta-feira (21), em Chapadão do Céu (GO), próximo a divisa com Chapadão do Sul.

Segundo as informações iniciais, o veículo saiu Goiânia com 50 passageiros. Por motivos ainda desconhecidos, ele teria saído da pista perto do trevo de Chapadão do Céu.

Ao cair no barranco, o motorista conseguiu evitar que o ônibus tombasse. Conforme o site O Correio News, os passageiros contaram que o condutor teria assumido a direção na cidade de Jataí (GO).

As vítimas foram socorridas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Chapadão do Céu e pelo Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul.

Ainda segundo o site, a empresa responsável pelo veículo informou que está prestando toda a assistência necessária às vítimas, assim como também está colaborando com as autoridades.

