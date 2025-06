Ônibus tomba e deixa pessoas feridas na zona rural de Ribas do Rio Pardo

Um ônibus tombou durante a tarde de sexta-feira (27), na região da Fazenda Cassununga, em Ribas do Rio Pardo. O veículo carregava passageiros no momento do acidente e por sorte não houve vítimas fatais.

Conforme o site Ribas Ordinário, após o acidente todos os feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital da Sepaco. Porém, não foram divulgadas quantas pessoas precisaram de atendimento médico e nem o estado de saúde das vítimas.

Além disso, a dinâmica exata do acidente ainda está sendo apurada pelas autoridades.

