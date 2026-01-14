Menu
Polícia

Operação apreende mais de 100 cigarros eletrônicos em tabacaria da Capital

Produtos eram vendidos no balcão e por delivery; responsável foi preso em flagrante

14 janeiro 2026 - 14h48
Os dispositivos eram comercializados tanto no balcão quanto por delivery, prática proibida no país   (Foto: PCMS)

Uma operação conjunta da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), e do Procon/MS apreendeu, na tarde de ontem (13), 103 cigarros eletrônicos e 21 acessórios em uma tabacaria localizada na Rua Dom Aquino, em Campo Grande.

Os dispositivos eram comercializados tanto no balcão quanto por delivery, prática proibida no país. O proprietário do estabelecimento, de 35 anos, foi autuado em flagrante por venda de produto impróprio para consumo e contrabando.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram um comprovante de envio de mercadorias para Costa Rica (MS). Com apoio da Polícia Militar local, a encomenda foi interceptada, resultando na apreensão de mais 52 cigarros eletrônicos destinados a um jovem de 20 anos.

Segundo a Polícia Civil, a tabacaria já havia sido alvo de apreensão em novembro de 2024, quando cerca de 2,4 mil cigarros eletrônicos foram recolhidos. O caso segue em investigação pela DECON.

