Operação apreende mais de 100 cigarros eletrônicos em tabacaria da Capital

Uma operação conjunta da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), e do Procon/MS apreendeu, na tarde de ontem (13), 103 cigarros eletrônicos e 21 acessórios em uma tabacaria localizada na Rua Dom Aquino, em Campo Grande.

Os dispositivos eram comercializados tanto no balcão quanto por delivery, prática proibida no país. O proprietário do estabelecimento, de 35 anos, foi autuado em flagrante por venda de produto impróprio para consumo e contrabando.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram um comprovante de envio de mercadorias para Costa Rica (MS). Com apoio da Polícia Militar local, a encomenda foi interceptada, resultando na apreensão de mais 52 cigarros eletrônicos destinados a um jovem de 20 anos.

Segundo a Polícia Civil, a tabacaria já havia sido alvo de apreensão em novembro de 2024, quando cerca de 2,4 mil cigarros eletrônicos foram recolhidos. O caso segue em investigação pela DECON.

